Son dakika… Yunanistan’dan flaş Ayasofya açıklaması

Türkiye’de devam eden “Ayasofya müze olarak mı kalsın, ibadete mi açılsın” tartışmasına son koyacak Danıştay’daki dava sona ererken Yunanistan’dan flaş bir açıklama geldi…

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Stelios Petsas açıklamalarda bulundu. Bir basın toplantısı düzenleyen Petsas, “Ayasofya bir dünya miras anıtı… ABD Dışişleri Bakanlığı da dahil olmak üzere birçok ülke Türkiye’yi, dünyadaki Hıristiyanlarla Türkiye arasındaki devasa duygusal uçurum yaratmama konusunda adımlar atması konusunda uyarıyor” açıklamasını yaptı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, çarşamba günü Türkiye’nin Ayasofya’yı bir müze olarak bırakması gerektiği konusunda açıklama yapmıştı.