Son dakika… Yunanistan’dan flaş mülteci açıklaması: Son 24 saatte 963 engellendi

Türkiye’nin İdlib’den üst üste gelen şehit haberleri sonrası sınırları açma kararı alması Avrupa’yı harekete geçirdi. Yunanistan AB’den yana yakıla yardım isterken, sınırdaki son durumla ilgili gazetecilere bilgi verildi.

Reuters’ın haberine göre son 24 saatte Türkiye-Yunanistan sınırından geçmek isteyen 963 mülteci, Yunan kolluk kuvvetleri tarafından engellendi.

Yunanistan’ın iddiasına göre bu mültecilerden 52’si tutuklandı. Mülteciler arasında Suriye, Afganistan ve İranlılar olduğu belirtildi.

Atina yönetimi kapıların açılmasından bu yana toplam 42 bin mültecinin geçişinin engellediğini savunuyor.

ERDOĞAN: SEN DE AÇ KURTUL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan’a yaptığı çağrıda, “Ey Yunanistan bu insanlar sende kalmayacak, senden gelip geçecek Avrupa'nın başka ülkesinde kalacak. Neden rahatsız oluyorsun? Sen de kapılarını aç bu yükten kurtul” ifadelerini kullanmıştı.