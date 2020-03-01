Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son dakika… Yunanistan’dan mülteci açıklaması

İdlib'deki hain saldırı sonrasında Ankara'nın sınırları açma kararı Yunanistan'ı endişelendirdi... Yunanistan Savunma Bakanı Yardımcısı Alkiviadis Stefanis açıklamalarda bulundu. Stefanis, "Sınırımızda dün 9.600 girişim ihlal oldu" derken Türkiye'ye suçlamalarda bulundu.

Sozcu.com.tr
10:25 -
Haberler Dünya
Son dakika… Yunanistan’dan mülteci açıklaması

Türkiye ile Yunanistan arasındaki mülteci gerilimi devam ederken, Atina yönetiminden açıklama geldi. Yunanistan Savunma Bakan Yardımcısı Alkiviadis Stefanis, Skai TV’de açıklamalarda bulundu.

Stefanis, “Dün sınırlarımızda 9.600 ihlal yaşandı bunların hepsini başarıyla çözdük” dedi. Sınırda organize bir geçiş hareketi olduğunu öne süren Stefanis, “Türkiye onları durdurmamakla kalmıyor aynı zamanda onlara yardım da ediyor” iddiasında bulundu.

Reuters’ın fotoğraflarında mültecilerin, sabah saatlerinde Türkiye ile Yunanistan arasındaki Pazarkule sınır kapısına ilerlediği görülüyor.

Reuters haber ajansının Uluslararası Göçmen Organizasyonu isimli kuruluşun verilerini paylaştı. Sivil toplum kuruluşunun rakamlarına göre Türkiye-Yunanistan sınırında yaklaşık 13.000 insan bulunduğu belirtildi.

Son güncelleme: 10:31 01.03.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more