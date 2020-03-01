Son dakika… Yunanistan’dan mülteci açıklaması

Türkiye ile Yunanistan arasındaki mülteci gerilimi devam ederken, Atina yönetiminden açıklama geldi. Yunanistan Savunma Bakan Yardımcısı Alkiviadis Stefanis, Skai TV’de açıklamalarda bulundu.

Stefanis, “Dün sınırlarımızda 9.600 ihlal yaşandı bunların hepsini başarıyla çözdük” dedi. Sınırda organize bir geçiş hareketi olduğunu öne süren Stefanis, “Türkiye onları durdurmamakla kalmıyor aynı zamanda onlara yardım da ediyor” iddiasında bulundu.

Reuters haber ajansının Uluslararası Göçmen Organizasyonu isimli kuruluşun verilerini paylaştı. Sivil toplum kuruluşunun rakamlarına göre Türkiye-Yunanistan sınırında yaklaşık 13.000 insan bulunduğu belirtildi.