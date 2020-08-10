Son dakika… Yunanistan’dan skandal Türkiye açıklaması

Akdeniz’de sular ısınıyor… Antalya açıklarında yaklaşık 3 hafta bekleyen sismik araştırma gemisi Oruç Reis için 23 Ağustos'a kadar Navtex ilan edildi. Oruç Reis Antalya'dan yola çıkarak araştırma yapacağı bölgeye ulaştı.

Deniz Kuvvetleri Seyir Hidrografi ve Oşinografi dairesindeki bilgilere göre sismik araştırma yapacak olan Oruç Reis'e, Ataman ve Cengiz Han gemileri de eşlik ederken sondaj faaliyetlerinin Doğu Akdeniz'de Kıbrıs açıklarında daha önce Yunanistan ile Türkiye'yi karşı karşıya getiren bölgede yapılacağı açıklanmıştı.

PROVOKASYON DEDİLER

Bugün Atina’dan konuyla ilgili bir açıklama geldi. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’nin bu atılımına tepki göstererek, Doğu Akdeniz’deki bu tür hamlelerin provokasyon olduğunu öne sürerken, bölgedeki barış ve güvenliğe zarar vereceğini duyurdu.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Yunanistan şantajı kabul etmeyecektir. Egemenlik haklarını koruyacaktır” ifadesi kullanıldı.

