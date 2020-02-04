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Son dakika… ‘Yüzyılın Anlaşması’na AB’den çok sert tepki

ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun hazırladığı ve "Yüzyılın Anlaşması" olarak lanse edilen Orta Doğu planı ile ilgili çok sert bir açıklama Avrupa Birliği'nden geldi. İsrail'in Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da yasa dışı olarak kurduğu Yahudi yerleşimlerinin ilhak edilmesinin önünü açan planı eleştiren AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, anlaşmaya karşı olduğunu çok sert bir dille vurguladı.

Sozcu.com.tr
15:00 -
Haberler Dünya
Son dakika… ‘Yüzyılın Anlaşması’na AB’den çok sert tepki

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, geçen hafta ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun kamuoyuna açıkladıkları “Yüzyılın anlaşması” hakkında konuştu.

AB’nin üst düzey diplomatı, “Yüzyılın anlaşması” hakkında çok sert ifadeler kullanırke, “Trump’ın teklifi uluslararası ölçekte anlaşılmış parametreleri yıkıyor. Bu adımlar ilhaka gitme anlamı taşıyor ve tartışmasız geçemez” dedi.

Borrell, 1967’den beri İsrail’in Doğu Kudüs, Golan Tepeleri ve Batı Şeria gibi noktalardaki yerleşiminin AB ülkeleri tarafından tanınmayacağını da dile getirdi.

Detaylar geliyor…

ABD Avrupa Avrupa Birliği Donald Trump İsrail Kudüs Orta Doğu son dakika
Son güncelleme: 15:21 04.02.2020
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