Son dakika… Zelenskiy coronaya yakalandı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin coronaya yakalandığı duyuruldu.

Devlet Başkanlığı ofisinden yapılan açıklamada Zelenskiy’nin kendini iyi hissettiği ve karantinada görevinde devam edeceği aktarıldı. DHA

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