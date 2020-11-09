Son dakika… Zelenskiy coronaya yakalandı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy&#8217;nin coronaya yakalandığı duyuruldu.. Devlet Başkanlığı ofisinden yapılan açıklamada Zelenskiy&#8217;nin kendini iyi hissettiği ve karantinada görevinde devam edeceği aktarıldı. DHA. İlginizi ÇekebilirOyuncu Timuçin Esen coronaya yakalandı. . İlginizi Çekebilir14 yaşında coronaya yenik düştü. . aip2('pageStructure', {"pageType":"yazi","pageCategory":"sozcu-Du00fcnya","pageIdentifier":6118412}, 'https://www.sozcu.com.tr/2020/dunya/son-dakika-zelenskiy-coronaya-yakalandi-6118412');aip2('newsArticle', {"identifier":6118412,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2020/dunya/son-dakika-zelenskiy-coronaya-yakalandi-6118412/","headline":"Son dakika&#8230; Zelenskiy coronaya yakalandu0131","articleBody":"","articleSection":"Du00fcnya","keywords":"["son dakika","Ukrayna"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2020/11/09/iecrop/ukrayna-dha_16_9_1604936308-880x495.jpg","author":"Murat ARAR","datePublished":"2020-11-09 18:38:41","dateModified":"2020-11-09 18:42:04","info":"{"seo_news":"false"}","wordCount":1083}, 'https://www.sozcu.com.tr/2020/dunya/son-dakika-zelenskiy-coronaya-yakalandi-6118412/');