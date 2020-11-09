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Son dakika… Zelenskiy coronaya yakalandı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin corona virüsü (Covid-19) testi pozitif çıktı.

Güncellenme: 18:42, 09/11/2020
Haberler Dünya
Son dakika… Zelenskiy coronaya yakalandı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin coronaya yakalandığı duyuruldu.

Devlet Başkanlığı ofisinden yapılan açıklamada Zelenskiy’nin kendini iyi hissettiği ve karantinada görevinde devam edeceği aktarıldı. DHA

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son dakika Ukrayna
Yayınlanma Tarihi:18:38,
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