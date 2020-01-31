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Son depremler: Akdeniz’de şiddetli deprem

Son deprem haberi Yunanistan açıklarından geldi... Türkiye, Elazığ ve Malatya depreminin yaralarını sarmaya çalışırken Akdeniz de beşik gibi sallanıyor. On İki Ada açıklarında 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesine göre son depremler listesi...

Sozcu.com.tr
08:07 -
Haberler Dünya
Son depremler: Akdeniz’de şiddetli deprem

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi’nin verilerine göre; deprem 10 kilometre derinlikte Yunanistan’a bağlı On İki Ada açıklarında gerçekleşti.

Yerel saatle 07.34’te yaşanan depremin merkez üssü, Muğla’ya 233 kilometrede, İzmir’e ise 369 kilometre mesafede bulunuyor.

SON DEPREMLER

Depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER

Deprem hayatımızın bir gerçeği haline gelmiş durumda… Deprem kuşağında yer alan ülkemizde yaşanan depremlerle birlikte vatandaşlar son depremleri araştırıyor. Yurdun farklı noktalarında gün içinde birçok deprem gerçekleşiyor ancak bunların büyük çoğunluğu hissedilmiyor.

Avrupa Boğaziçi Üniversitesi deprem Elazığ izmir Malatya Muğla son depremler Türkiye Yunanistan
Son güncelleme: 08:19 31.01.2020
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