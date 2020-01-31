Son depremler: Akdeniz’de şiddetli deprem

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi’nin verilerine göre; deprem 10 kilometre derinlikte Yunanistan’a bağlı On İki Ada açıklarında gerçekleşti.

Yerel saatle 07.34’te yaşanan depremin merkez üssü, Muğla’ya 233 kilometrede, İzmir’e ise 369 kilometre mesafede bulunuyor.

SON DEPREMLER

Depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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AFAD SON DEPREMLER

Deprem hayatımızın bir gerçeği haline gelmiş durumda… Deprem kuşağında yer alan ülkemizde yaşanan depremlerle birlikte vatandaşlar son depremleri araştırıyor. Yurdun farklı noktalarında gün içinde birçok deprem gerçekleşiyor ancak bunların büyük çoğunluğu hissedilmiyor.