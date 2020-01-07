Son durum: Avustralya’daki yangından korkutan haber…

Avustralyalı uzmanlar, New South Wales eyaletindeki yangınların, rüzgarın etkisiyle Victoria’daki alevlerle birleşerek bir “mega yangına” dönüşebileceğini söylüyor.

11 MİLYON FUTBOL SAHASI BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR ALAN YANDI

BBC Türkçe’nin İngiliz Daily Telegraph gazetesinden aktardığı habere göre, bu yıl her zamankinden erken başlayan yangınlar şimdiye kadar sekiz milyon hektarlık bir alanı, yani yaklaşık 11 milyon futbol sahası büyüklüğündeki bir alanı küle çevirdi.

Toplam 25 kişinin hayatını kaybettiği, yüz milyonlarca hayvanın telef olduğu yangınlarda on binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Avustralya’da normalde en fazla yangın Ocak ve Şubat aylarında görülüyor. Yangınlar, yağış mevsimiyle birlikte havaların serinlemeye başladığı Mart’a kadar devam ediyor.

Ancak “Burning Planet” (Yanan Gezegen) kitabının yazarı Prof. Andrew Scott’a göre küresel olarak orman yangınlarının döngüleri değişiyor. Havaların serinlemesi alevleri artık daha az etkiliyor.

Prof. Scott, “Yüzey yangınları eskisinden daha hızlı ilerlemeye başladı. Bu, nedenini tam olarak bilemediğimiz yeni bir olgu. Bunun nedenlerinden biri alışılmadık derecede şiddetli rüzgarlar olabilir. Normalde sıcaklıklar düşünce yangınlar azalır. Ama bu kez öyle olmadı” diyor.

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YAĞMUR ORMANLARI DA YANIYOR

Bir başka endişe kaynağı ise yangınların yağmur ve okaliptüs ormanlarında da etkili olmaya başlaması. Daha önce bu ormanlarda yangın görülmüyordu.

Uzmanlar, yangının korları 10 kilometre kadar uzağa taşıması ve alevlerin görülmedik hızla ilerlemesi nedeniyle artık hiçbir yerin güvende olmadığına dikkat çekiyor.

Avrupa Orman Enstitüsü’nden yangın uzmanı Alexander Held, “Bir taraf çöl, bir taraf okyanus. Sonunda yanacak bir şey kalmayacak” diyor.

Prof. Scott, büyük orman yangınlarının hava koşullarının ciddi şekilde değişmesiyle sona erdiğini belirterek “Bu ölçekteki bir yangına insan müdahalesinin etkisinin sınırlı olur” diye konuşuyor.