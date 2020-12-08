‘Sorunlu başkentler’e yeni isimler…

Son bir aydır hukuk ve ekonomide reform mesajları veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 21 Kasım’da yaptığı konuşmada dış politikaya yönelik dikkat çeken açıklamalar yapmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kendimizi başka yerlerde değil Avrupa’da görüyor, geleceğimizi Avrupa ile birlikte kurmayı tasavvur ediyoruz. Hiçbir ülke ve kurumla aramızda siyasetle diplomasiyle diyalogla çözülemeyecek sorunumuz olmadığını düşünüyoruz. Amerika ile uzun ve yakın müttefiklik ilişkilerimizi bölgesel ve küresel tüm meselelerin çözümünde aktif olarak kullanmak arzusundayız. İslam alemi ve Türk dünyasıyla kimi zaman birlikte kimi zaman ayrı ayrı çok derin ilişkilerimiz var. Dünyadaki bölgesel paktların hemen hepsiyle işbirliğimizi geliştirme arayışındayız” dedi.

Bu açıklamaların ardından bugün dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Dışişleri Bakanlığı’nın yayınladığı büyükelçiler kararnamesiyle, Türkiye’nin son dönemde gerilim yaşadığı ülkelerin başkentlerine yeni diplomatik temsilci atandı.

YENİ BAŞKAN YENİ BÜYÜKELÇİ

S-400, Halkbank davası ve Suriye nedeniyle ilişkilerin gerildiği ABD’nin başkenti Washington’da 2014 yılından bu yana büyükelçi olarak görev yapan Serdar Kılıç’ın yerine Tokyo Büyükelçisi Murat Mercan atandı.

Yeni ABD Başkanı Joe Biden’ın göreve başlamasından önce gerçekleştirilen bu atama zamanlamasıyla dikkat çekti. AKP kurucularından olan Murat Ercan, 2007-2011 arasında TBMM Dışişleri Komisyonu başkanlığı, 2012-2014 arası Enerji Bakan Yardımcılığı yapmış 2017’de ise Tokyo Büyükelçisi olarak atanmıştı.

FRANSA VE ALMANYA

Son dönemde Türkiye’nin Akdeniz’deki hamlelerinin ardından ilişkilerin gerildiği Fransa’daki Türk büyükelçisi İsmail Hakkı Musa’nın yerine Paris’e, Tunus büyükelçisi Ali Onaner atandı.

2016 yılından bu yana Almanya’nın başkenti Berlin’de görev alan Ali Kemal Aydın’ın yerine Dışişleri Bakanlığı Protokol Genel Müdürü olarak görev yapan Ahmet Başar Şen getirildi.

Türkiye’nin Katar ile yakınlaşması sonrasında sorun yaşadığı ve İsrail ile geliştirdiği ilişkilerle dikkat çeken Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi’ye ise Tugay Tunçer büyükelçi olarak atandı.

ERDOĞAN ‘GERİ ÇEKEBİLİRİZ’ DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ağustos ayında yaptığı bir açıklamada İsrail’le ilişkileri normalleştiren Abu Dabi’ye tepki olarak büyükelçinin geri çekilebileceğini söylemişti.

Türkiye ile Suudi Arabistan arasında gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın katledilmesinin ardından yaşanan gerilim, Türk mallarına uygulanan üstü örtülü ambargoyla zirveye çıkmıştı.

Ancak geçtiğimiz kasım ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Suudi Kralı Salman ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından iki ülke dışişleri bakanları görüşmüş ve Riyad’dan Ankara ile ilişkilerimiz dostane açıklaması gelmişti. Bu çerçevede, Suudi Arabistan’a Fatih Ulusoy’un yeni büyükelçi olarak atanması dikkat çekti.

Atamalar, Suudi Arabistan ve BAE’nin 2017’den bu yana Katar’a uyguladıkları ambargonun kaldırılmasına ilişkin sinyallerin geldiği bir döneme rastladı.