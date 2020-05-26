Sosyal medya bu anları konuşuyor! 12 yaşındaki çocuk dev ayıyla karşı karşıya

İtalya’nın Trentino-Alto Adige bölgesinde bulunan Sporminore kasabasında yaşayan 12 yaşındaki Alessandro Franzoi, aile üyeleriyle birlikte dağlık alanda yürüyüşe çıktı.

Gruptan birkaç adım önden yürüyen Alessandro, dev bir ayıyla burun buruna geldi. Sakinliğini koruyan küçük çocuk, amcasının yönlendirmesiyle yavaş adımlarla ayıdan uzaklaşmaya başladı.

Ayı bir süre Alessandro’nun peşinden gelirken, daha sonra ilgisini kaybederek uzaklaştı. Yaşananları saniye saniye kaydeden küçük çocuğun annesinin partneri Loris Calliari sosyal medyada paylaştı.

Kısa sürede viral olan video sonrası La Stampta gazetesi Alessandro ve yakınlarıyla konuştu.

‘İŞİN SIRRI GÖZLERİNE BAKMAMAK’

Calliari, “Biz ilk başta alarma geçsek de Alessandro çok sakindi. O, ayıları çok sever ve her zaman bir tane görmeyi dört gözle bekliyordu. Karşılaştığında yavaşça hareket etmesi gerektiğini biliyordu” dedi.

Görüntülerin kahramanı Alessandro ise, “Ayıdan korkmadan ondan uzaklaşmam gerektiğini biliyordum. İşin sırrı ayının gözlerine bakmamak. Bu sayede onun düşmanı olmadığımı anladı. Hayallerim gerçek oldu. Hayatımın en güzel günüydü” ifadelerini kullandı.