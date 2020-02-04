Sosyal medya bu dramı konuşuyor… Üç çocukları da aynı hastalıkla pençeleşiyor!

Aaron ve Angie Rush çiftinin çocukları Tristen’e 2015’te henüz 1 aylıkken kanser teşhisi kondu. Dünyaları başına yıkılan Rush çifti için bu kötü günlerin yalnızca başlangıcıydı.

2017 ve 2019’da iki erkek çocuk sahibi daha olan çift, onların da çocukluk çağında retinada oluşan bir tümör nedeniyle kanser olduğunu öğrendi.

Çocuklarının tedavisi gece gündüz çalışan Rush çifti, evlerini ve arabalarını satarak tüm birikimlerini tüketti. Çift çocuklarını da alarak Angie’nin ailesinin yanına yerleşirken, Aaron’un annesi ise torunları için bir bağış toplama sitesinde kampanya başlattı.

‘ÇOCUKLUKLARINI YAŞAYABİLECEKLER’

People’ın haberine göre astronomik tedavi ücretleri için yardım istenirken, toplanan paranın çocukluk çağı kanserleri araştırmasında da kullanılacağı belirtildi.

Kampanya ABD medyasında da dikkat çekti. NBC’ye konuşan anne Angie, “Toplanan yardımlar sayesinde onların hastanede geçirdiği süre azalacak, çocukluklarını daha fazla yaşayabilecekler” ifadelerini kullandı.