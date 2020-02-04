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Sosyal medya bu dramı konuşuyor… Üç çocukları da aynı hastalıkla pençeleşiyor!

ABD'nin Georgia eyaletinde yaşayan bir çiftin dünyaya gelen üç çocuğuna da göz kanseri teşhisi kondu. Talihsiz ailenin tedavi masraflarına yetişebilmesi için yardım kampanyası başlatıldı.

Sozcu.com.tr
17:06 -
Haberler Dünya
Sosyal medya bu dramı konuşuyor… Üç çocukları da aynı hastalıkla pençeleşiyor!

Aaron ve Angie Rush çiftinin çocukları Tristen’e 2015’te henüz 1 aylıkken kanser teşhisi kondu. Dünyaları başına yıkılan Rush çifti için bu kötü günlerin yalnızca başlangıcıydı.

2017 ve 2019’da iki erkek çocuk sahibi daha olan çift, onların da çocukluk çağında retinada oluşan bir tümör nedeniyle kanser olduğunu öğrendi.

Caison ve Carter kardeşler.

Çocuklarının tedavisi gece gündüz çalışan Rush çifti, evlerini ve arabalarını satarak tüm birikimlerini tüketti. Çift çocuklarını da alarak Angie’nin ailesinin yanına yerleşirken, Aaron’un annesi ise torunları için bir bağış toplama sitesinde kampanya başlattı.

‘ÇOCUKLUKLARINI YAŞAYABİLECEKLER’

People’ın haberine göre astronomik tedavi ücretleri için yardım istenirken, toplanan paranın çocukluk çağı kanserleri araştırmasında da kullanılacağı belirtildi.

Carter ve annesi Angie.

Kampanya ABD medyasında da dikkat çekti. NBC’ye konuşan anne Angie, “Toplanan yardımlar sayesinde onların hastanede geçirdiği süre azalacak, çocukluklarını daha fazla yaşayabilecekler” ifadelerini kullandı.

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Son güncelleme: 17:14 04.02.2020
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