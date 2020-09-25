Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! İşte Apple maskeleri

Corona virüsü dünya genelinde etkisini sürdürürken, can kaybı sayısı 1 milyona doğru adım adım ilerliyor. Salgında ikinci dalga paniği pek çok ülkeyi sararken, önlem üstüne önlemler alınıyor.

Ancak salgının başından bu yana en etkili yöntem sosyal mesafe ve maske kullanımı. Dünya çapında pek çok şirket, tıbbi ekipman yetersizliği nedeniyle maske üretimine yönelmişti.

Kendi maskelerini üreten şirketler arasına ABD’li teknoloji devi Apple da katıldı. Mağazalarındaki çalışanlar için maske tasarlayan şirketin ürünleri görücüye çıktı.

YouTube programcısı Lewis George Hilsenteger de, Apple’ın maskelerini ‘kutu açılış’ videosunda inceledi. “Bu yaptığım en sıra dışı Apple kutu açılış videosu” diyen Hilsenteger, maskenin beyaz minimalist tasarımlı bir kutuda geldiğini söyledi.

Ürünü tıbbi maskelerle kıyaslayan Hilsenteger, “Çok güvenli hissettiriyor. Nefes alma konusunda cerrahi maskelerle kıyaslanabilir ama bununla çok daha rahat ettiğimi söyleyebilirim” dedi.

BEŞ KEZ KULLANILIYOR

Üç parçalı bir tasarıma sahip olan maskeler yeniden kullanılabiliyor. Maske sekiz saatlik kullanımla beş kez takılabiliyor. Şirketin her bir çalışanına aylık beş maske gönderdiği belirtiliyor. Şu an için yalnızca Apple çalışanları için üretilen maskelerin satışa sunulup sunulmayacağı ise belirsizliğini koruyor.