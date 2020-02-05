Sosyal medya fenomeninden akılalmaz corona şakası! Geri dönen uçaktan yaka paça indirdiler!

Kanada’nın Toronto kentinden Jamaika’ya gitmekte olan WestJet’e uçağında dün akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. 28 yaşındaki sosyal medya fenomeni Potok Philippe, kamerasını açıp ayağa kalktıktan sonra kendisinde corona virüsü olduğunu söyledi.

Philippe, “Herkes dikkatini biraz bana verebilir mi? Corona virüsünün başkenti Hunan’dan yeni döndüm. Kendimi iyi hissetmiyorum. Teşekkürler” dedi. Soğuk duş etkisi yaratan sözlerin ardından uçuş ekibi harekete geçti. Genç adama maske ve eldiven giydirilirken, uçak acil iniş kararıyla Toronto’ya geri döndü.

Philippe, havalimanı polisi tarafından gözaltına alınırken, yapılan taramalarda herhangi bir hastalık belirtisine rastlanmadı.

Sadece şaka yaparak sosyal medyaya video koymak istediğini öne süren Philippe, “Durumun bunlara yol açacağını bilmiyordum. Cehaletim için herkesten özür dilerim” diye konuştu.

YOLCULAR İSYAN ETTİ

Philippe’nin anlamsız girişimi nedeniyle yüzlerce yolcu da mağdur oldu. Bir sonraki uçuş da iptal edilirken, yolcular tepkilerini sosyal medyadan dile getirdi.

Onlardan biri olan Julie-Anne Broderick, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, “Neredeyse Jamaika’ya varmak üzereydik. Florida üzerinde uçarken bir geri zekalı kendisinde corona virüsü varmış gibi yapınca Toronto’ya geri döndük” ifadelerini kullandı.

Potok Philippe, 9 Mart’ta hakim karşısına çıkarılacak.

Çin’in Wuhan kentinden başlayarak yayılan corona virüsü nedeniyle şu ana dek 492 kişi hayatını kaybetti.