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Sosyal medya şakası başını yaktı! Dondurmayı yalayıp bırakan gence hapis cezası

ABD'de sosyal medyada sıra dışı görüntü paylaşmak isteyen bir gencin girişimi pahalıya patladı. Markette dolaptan aldığı dondurmayı yaladıktan sonra yerine koyan D'Adrien Anderson'a 1 ay hapis cezası verildi.

Sozcu.com.tr
09:33 -
Haberler Dünya
Sosyal medya şakası başını yaktı! Dondurmayı yalayıp bırakan gence hapis cezası

24 yaşındaki D’Adrien Anderson’un Houston’da bir süpermarkette çektiği video, geçen yıl ağustos ayında sosyal medyada paylaşıldı.

Güvenlik kameraları, daha sonra Anderson’un dondurma kutusunu satın aldığını gösterdi. Buna karşın, dondurma üreticisi Blue Bell şirketi, önlem olarak dolaptaki tüm dondurmaları değiştirdi ve bu şirkete 1565 dolara mal oldu.

D’Adrien Anderson dondurmayı satın alsa da cezadan kurtulamadı.

BBC Türkçe’nin aktardığı habere göre olayla ilgili görülen dava geçtiğimiz günlerde sonuçlandı. Anderson’a 1 ay hapis cezası verilirken, ayrıca 100 saat ücretsiz çalışma, 1000 dolar para cezası ve dondurma şirketine 1565 dolar ödemesine hükmedildi.

Son güncelleme: 09:38 06.03.2020
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