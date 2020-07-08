Sosyal medyada ürküten görüntü: İnsan boyunda yarasa iddiası!

Corona virüsü salgınıyla dünya çapında kötü bir şöhrete sahip olan yarasalarla ilgili bir fotoğraf sosyal medyada kısa sürede viral oldu.

Filipinler’de çekilen fotoğrafta yarasaya benzer dev bir canlı görülüyor. Söz konusu kareyi Twitter’da paylaşan ‘AlexJoestar622’ rumuzlu kullanıcı, “Size insan boyundaki yarasalardan bahsettiğimi hatırlıyor musunuz? İşte bahsettiğim şey buydu” notunu düştü.

‘KANAT GENİŞLİĞİ 1.7 METRE’

Kısa sürede yüz binlerce etkileşim alan fotoğrafa yorum yapan kullanıcılardan biri, “Böyle bir yarasayla karşılaşsam ülkeyi terk ederim” ifadelerini kullandı.

Fotoğrafın sahte olduğunu öne sürenler olsa da, hayvanın ‘altın şapkalı meyve yarasası’ olduğunu savunanlar da oldu. Filipinler’e özgü bu türün kanat genişliğinin 1.7 metreyi bulabildiği belirtiliyor.