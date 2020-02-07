Sosyal medyayı ikiye bölen kare! Köpek mi yoksa keçi mi?

Sosyal paylaşım sitesi Reddit’te paylaşılıp daha sonra tüm mecralara yayılan bir fotoğraf, son günlerin en çok konuşulan konuları arasına girdi. Söz konusu karede bir hayvan yatarken görülüyor.

İlk bakışta bunun deformasyona uğramış bir keçi olduğunu sananlar büyük bir yanılgıya düştü. Beyaz renkli hayvanın mutasyona uğramış gizemli bir canlı olduğunu iddia edenler bile çıksa da, bu yalnızca kafasını geriye atarak akrobatik şekilde uzanan bir köpeğin fotoğrafıydı.

Köpeğin kulakları ve ağzının olduğu bölgeleri ilk bakışta ters olarak görenler, sevimli ufaklığın duruş pozisyonunun yarattığı optik illüzyona düştü.