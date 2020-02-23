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SÖZCÜ yazdı, randevu geldi!

Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın'ın, en üst perdeden isyanı ses getirdi. SÖZCÜ'nün, "Büyükelçi Aydın'ın iki kez resmi randevu talebi reddedildi" haberinin ardından, Angela Merkel'in partisi CDU'nun başkan yardımcısı ve Hessen Eyaleti Başbakanı Volker Bouffier, randevu için sinyal verdi.

Ali GÜLEN
23:26 -
Haberler Dünya
SÖZCÜ yazdı, randevu geldi!

Ali Kemal Aydın, Hanau’da yaşanan katliamların ardından taziye için gittiği Hanau’daki Ağrılılar Derneği’nde saldırıya ilişkin tepkisini dile getirmişti.

Hessen Eyaleti CDU milletvekili İsmail Tipi ile görüşen Aydın, “Benim burada vatandaşım ölüyor. Senin başbakan randevu vermiyor. Diğer eyalet başbakanları veriyor, seninki vermiyor. İki kez istedik, iki kez” demişti.

Büyükelçi Aydın (sağda), CDU’lu İsmail Tipi’ye tepkisini dile getirmişti. (FOTO: SÖZCÜ)

SÖZCÜ’nün bu görüşmeyi aktarmasının ardından Hessen Eyalet Başbakanlığı’ndan randevu verileceğine ilişkin bilgi gönderildiği belirtildi. Büyükelçi Aydın, SÖZCÜ’ye “Evet randevu için aradılar. Kısa süre içinde görüşeceğiz” dedi.

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Son güncelleme: 23:29 23.02.2020
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