SÖZCÜ yazdı, randevu geldi!

Ali Kemal Aydın, Hanau’da yaşanan katliamların ardından taziye için gittiği Hanau’daki Ağrılılar Derneği’nde saldırıya ilişkin tepkisini dile getirmişti.

Hessen Eyaleti CDU milletvekili İsmail Tipi ile görüşen Aydın, “Benim burada vatandaşım ölüyor. Senin başbakan randevu vermiyor. Diğer eyalet başbakanları veriyor, seninki vermiyor. İki kez istedik, iki kez” demişti.

SÖZCÜ’nün bu görüşmeyi aktarmasının ardından Hessen Eyalet Başbakanlığı’ndan randevu verileceğine ilişkin bilgi gönderildiği belirtildi. Büyükelçi Aydın, SÖZCÜ’ye “Evet randevu için aradılar. Kısa süre içinde görüşeceğiz” dedi.

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