Sözleri ezberleyemeyene müjde! Google mırıldanarak şarkı bulacak

Google perşembe günü müziği tanımlamanıza yardımcı olacak yeni arama özelliğini açıkladı. Bu sistem sayesinde şarkının nasıl olduğunu mırıldanmanız yeterli.

Bu özellik Google’ın telefon uygulaması ve Google Assistant özellikleriyle birlikte çalışacak. “Bu şarkı nedir?” diyebileceğiniz Google Assistant 10-15 saniyelik bir süre dinleme imkanı sunacak. Sonuçlar ise arama motorunun aradığınız şarkıyla ilişkili olan şarkıları ilk sıradan itibaren göstermeye başlayacak.

20’DEN FAZLA DİL DESTEĞİ



Firma bu özelliği bir online etkinlik sırasında farklı özelliklerle birlikte açıkladı. Sistem Apple iOS’un, Google Android’in platformlarında 20’den fazla dil desteğiyle sunulacak. Google’a göre özelliğin çalışması için kullanıcıların çok düzgün bir konuşma yapması gerekmiyor.

Hum-to-search fikri aslına bakılırsa yeni bir özellik değil. SoundHound veya Shazam gibi uygulamaların bu özellikte olduğu söylenebilir. Google bu yeni özelliğinde birçok uygulamasında olduğu gibi makine öğrenimini kullanıyor. Melodi mırıldanıldığında bunu analiz ederek diğer şarkılarla kıyaslayabiliyor. Şirket, birkaç yıldır müzik tanıma için yapay zeka kullanımı üzerine çalışıyor.