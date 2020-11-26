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Sudan eski Başbakanı Sadık el-Mehdi coronaya yenildi

Sudan eski Başbakanı Sadık el-Mehdi, corona virüsü tedavisi gördüğü Birleşik Arap Emirlikleri'nde 85 yaşında hayatını kaybetti.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 11:46, 26/11/2020
Haberler Dünya
Sudan eski Başbakanı Sadık el-Mehdi coronaya yenildi

Sudan eski Başbakanı Sadık el-Mehdi’nin lideri olduğu Mili Ümmet Partisi’nin Facebook sayfasından yapılan yazılı açıklamada, “Milli Ümmet Partisi lideri sevgili Sadık el-Mehdi hastalığından dolayı tedavi gördüğü Birleşik Arap Emirlikleri’nde Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur” denildi.

Açıklamada, Mehdi’nin cenazesinin cuma günü Hartum’a getirileceği ve İmam el-Mehdi Kubbesi’nde defnedileceği kaydedildi. Öte yandan, El -Mehdi’nin cenaze törenine katılacak kişilerden sağlık kurallarına bağlı kalmaları talep edildi. (DHA)

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