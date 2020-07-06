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Sumo federasyonu duyurdu: 5 kişi bağışıklık kazandı

Yetkililerin açıklamasına göre, Japonya'da sumo güreşi federasyonundan 5 kişi corona virüsüne karşı antikor üreterek virüse bağışıklık geliştirdi.

Sozcu.com.tr
17:21 -
Haberler Dünya
Sumo federasyonu duyurdu: 5 kişi bağışıklık kazandı

Japonya’da geleneksel sumo güreşi yarışmalarını düzenleyen sumo federasyonu 891 kişiye test yapıldığını ve bunlardan beşinin corona virüsüne karşı bağışıklık geliştirdiğini duyurdu.

Bağışıklık geliştiren beş kişiden dördünün PCR testlerinin negatif çıktığı ve bir kişinin de virüse maruz kaldıktan sonra kendi kendine iyileştiği belirtildi.

5 kişinin kimliğiyle ilgili detay verilmezken bu kişilerin güreşçi olup olmadıkları da bilinmiyor.

Bir sporcu corona virüsü yüzünden hayatını kaybetmişti. Reuters

BİR SUMOCU ÖLMÜŞTÜ

Daha önce 28 yaşındaki Shobushi adındaki sumo güreşçisi corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetmişti. Shobushi corona virüsü nedeniyle hayatını kaybeden ilk sumocu olmuştu.

Temmuz ayında yapılması planlanan Büyük Sumo Turnuvası alınan bir kararla Ağusyos ayına ertelenmişti.

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