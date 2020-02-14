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Suriye ordusu, Türkiye sınırındaki Bab el-Hava sınır kapısına ilerliyor

Suriye ordusunun, 2012 yılından bu yana farklı grupların elinde bulunan Bab el-Hava sınır kapısına 10 kilometre mesafedeki mevzilerde kontrolü sağladığı belirtildi.

21:42 -
Haberler Dünya
Suriye ordusu, Türkiye sınırındaki Bab el-Hava sınır kapısına ilerliyor

Sputnik’in rejime yakın El-Vatan gazetesinden aktardığı haberde, Halep'in batısındaki 46. Alay karargahını ele geçiren Suriye ordusunun, eski Halep-İdlib yolunu ve sınırdaki Bab el-Hava sınır kapısı yolunun kesişme noktasında da kontrolü ele geçirdiği aktarıldı.

Gazete, ordu birliklerinin Atarib şehrine üç kilometre ve Bab el-Hava sınır kapısına 7 kilometre mesafede bulunduğunu kaydetti. Haberde, ayrıca ordunun Atarib yolu üzerindeki Urem Kubra ve Urem Sugra köylerinde de kontrolü sağladığı belirtildi.

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