Suriye’de bombalı araç saldırısı: 6 ölü, 3 yaralı

Resulayn’ın Tel Halaf Mahallesi’nde dün 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 12 kişinin yaralandığı saldırıların ardından bugün akşam saatlerinde bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırıda ise 6 sivil vatandaş hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

VALİLİKTEN SALDIRI AÇIKLAMASI

Resulayn’da meydana gelen bombalı araç saldırısıyla ilgili Şanlıurfa Valiliği’nden de açıklama yapıldı. Açıklamada şöyle denildi;

*Resulayn-Haseke Yolunda meydana gelen, PKK/YPG’li teröristlerce masum sivilleri hedef alan el yapımı patlayıcı düzeneğinin patlatıldığı olayda, 6 Suriyeli sivil hayatını kaybetmiş, 3 Suriyeli sivil de yaralanmıştır.

*Yaralılar Resulayn Hastanesi ve Ceylanpınar Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmış olup, Valiliğimiz koordinasyonunda danışmanlık hizmeti verilen yerel kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak olaya ilişkin tahkikata başlanılmıştır. DHA