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Suriye’de bombalı araç saldırısı: 6 ölü, 3 yaralı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Resulayn kentinde, bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

20:49 -
Haberler Dünya
Suriye’de bombalı araç saldırısı: 6 ölü, 3 yaralı

Resulayn’ın Tel Halaf Mahallesi’nde dün 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 12 kişinin yaralandığı saldırıların ardından bugün akşam saatlerinde bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırıda ise 6 sivil vatandaş hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

VALİLİKTEN SALDIRI AÇIKLAMASI

Resulayn’da meydana gelen bombalı araç saldırısıyla ilgili Şanlıurfa Valiliği’nden de açıklama yapıldı. Açıklamada şöyle denildi;

*Resulayn-Haseke Yolunda meydana gelen, PKK/YPG’li teröristlerce masum sivilleri hedef alan el yapımı patlayıcı düzeneğinin patlatıldığı olayda, 6 Suriyeli sivil hayatını kaybetmiş, 3 Suriyeli sivil de yaralanmıştır.

*Yaralılar Resulayn Hastanesi ve Ceylanpınar Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmış olup, Valiliğimiz koordinasyonunda danışmanlık hizmeti verilen yerel kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak olaya ilişkin tahkikata başlanılmıştır. DHA

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