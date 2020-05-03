Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Suriye’de corona alarmı! Şehirler arası ulaşım yasağı uzatıldı

Suriye'de corona virüsü tedbirleri kapsamında alınan şehirler arası ulaşım yasağı uzatıldı. Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre yasağın süresiyle ilgili bir tarih belirtilmedi.

Can ÇAPAR / Hatay
17:14 -
Haberler Dünya
Suriye’de corona alarmı! Şehirler arası ulaşım yasağı uzatıldı

Suriye’nin resmi haber ajansı SANA, ülkede corona virüsü ile mücadele kapsamında daha önce alınan şehirler arası ulaşım yasağının uzatıldığını duyurdu. Suriye İçişleri Bakanlığı’na dayandırılan haberde yasağın süresi belirtilmedi.

İKİNCİ BİR EMRE KADAR UZATILDI

SANA’nın haberinde; “İçişleri Bakanklığı bugün, şehirlerarası ulaşımı yasaklayan corona virüsüne karşı koyma stratejisi ile ilgili hükumet ekibi kararının uygulanmasıyla ilgili olarak, şehirlerarası ulaşımın yasaklanması kararını ikinci bir emre kadar uzattı” denildi.

İLGİLİ HABERCorona virüsü nedeniyle evde kalındı, sokaklardaki yollar yeşerdiCorona virüsü nedeniyle evde kalındı, sokaklardaki yollar yeşerdi İLGİLİ HABERDSÖ'den Türkiye'ye corona övgüsüDSÖ'den Türkiye'ye corona övgüsü
aile Corona Dünya Haber İçişleri Bakanlığı Sağlık Suriye Türkiye
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more