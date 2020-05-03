Suriye’de corona alarmı! Şehirler arası ulaşım yasağı uzatıldı

Suriye’nin resmi haber ajansı SANA, ülkede corona virüsü ile mücadele kapsamında daha önce alınan şehirler arası ulaşım yasağının uzatıldığını duyurdu. Suriye İçişleri Bakanlığı’na dayandırılan haberde yasağın süresi belirtilmedi.

İKİNCİ BİR EMRE KADAR UZATILDI

SANA’nın haberinde; “İçişleri Bakanklığı bugün, şehirlerarası ulaşımı yasaklayan corona virüsüne karşı koyma stratejisi ile ilgili hükumet ekibi kararının uygulanmasıyla ilgili olarak, şehirlerarası ulaşımın yasaklanması kararını ikinci bir emre kadar uzattı” denildi.

İLGİLİ HABER Corona virüsü nedeniyle evde kalındı, sokaklardaki yollar yeşerdi