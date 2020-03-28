Suriye’de corona virüsü nedeniyle okulların kapalı kalacağı tarih uzatıldı!

Suriye’de corona virüsü vaka sayısının 5’e yükselmesinin ardından ülkede tedbir amaçlı alınan yasakların süresi uzatıldı. Daha önce okullarda eğitim öğretime 14 Mart’tan 2 Nisan’a kadar ara verildiği duyurulmuştu.

Suriye resmi haber ajansı SANA’nın haberine göre ikinci bir kararla okulların kapalı kalacağı tarih 16 Nisan’a uzatıldı.

DEVAMSIZLIK SÜRESİ UZATILDI

Suriye Eğitim Bakanlığı’nın açıklamasına yer verilen haberde şu ifadeler kullanıldı:

* Eğitim Bakanlığı kamu ve özel okullarla kendisine bağlı yüksek enstitülerde devamsızlık süresini 2 Nisan'dan 16 Nisan'a kadar uzattı.

* Hükümet ekibi ayrıca kamu ve özel üniversiteler, yüksek ve teknik enstitülerin devamsızlık süresini yine aynı tarihe kadar tatil edilmesi kararı aldı.