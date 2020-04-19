Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Suriye’de corona virüsünden ölenlerin sayısı yükseldi!

Suriye Sağlık Bakanlığı, ülkede corona virüsünden ölenlerin sayısının 3'e, vaka sayısının ise 39’a yükseldiğini açıkladı. Ülkede ayrıca sokağa çıkma yasağı saatleri, Ramazan ayı için değiştirildi.

Can ÇAPAR
22:14 -
Haberler Dünya
Suriye’de corona virüsünden ölenlerin sayısı yükseldi!

Suriye Sağlık Bakanlığı, ülkede corona virüsü vaka sayısının 39'a yükseldiğini açıkladı.

Ülkede vakaların görülmeye başladığı tarihten bu yana 3 ölümün gerçekleştiğini duyuran bakanlık, 5 kişinin de iyileştiğini kaydetti.

SOKAĞA ÇIKIŞ YASAĞININ SAATLERİ DEĞİŞTİRİLDİ

Suriye'de corona virüsünün yayılmasını engellemek amacıyla kurulan komisyon, Ramazan ayı boyunca ülke genelindeki sokağa çıkma yasağında düzenlemeye gidildiğini açıkladı.

SANA'nın haberine göre sokağa çıkış yasağının uygulandığı 18.00 – 06.00 saatleri, Ramazan ayı boyunca 19.30 – 06.00 arasında sürecek.

YURT DIŞINDA KALANLAR GEREKLİ KOŞULLAR SAĞLANDIKTAN SONRA ALINACAK

Başbakan İmad Hamis başkanlığında toplanan komisyon ayrıca, yurt dışından ülkeye dönüşler için de yeni kararlar aldı.

Komisyon, yurt dışında kalan vatandaşların durumlarını inceleyip Suriye'ye gerekli koşullar sağlandıktan sonra alınmasına karar verdi.

Ülkede ayrıca eğitimin internet üzerinden sağlanması için gerekli adımların atıldığı paylaşıldı.

Başbakan Corona Google internet Ramazan Sağlık Sağlık Bakanlığı Suriye
Son güncelleme: 22:16 19.04.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more