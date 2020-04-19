Suriye’de corona virüsünden ölenlerin sayısı yükseldi!

Suriye Sağlık Bakanlığı, ülkede corona virüsü vaka sayısının 39'a yükseldiğini açıkladı.

Ülkede vakaların görülmeye başladığı tarihten bu yana 3 ölümün gerçekleştiğini duyuran bakanlık, 5 kişinin de iyileştiğini kaydetti.

SOKAĞA ÇIKIŞ YASAĞININ SAATLERİ DEĞİŞTİRİLDİ

Suriye'de corona virüsünün yayılmasını engellemek amacıyla kurulan komisyon, Ramazan ayı boyunca ülke genelindeki sokağa çıkma yasağında düzenlemeye gidildiğini açıkladı.

SANA'nın haberine göre sokağa çıkış yasağının uygulandığı 18.00 – 06.00 saatleri, Ramazan ayı boyunca 19.30 – 06.00 arasında sürecek.

YURT DIŞINDA KALANLAR GEREKLİ KOŞULLAR SAĞLANDIKTAN SONRA ALINACAK

Başbakan İmad Hamis başkanlığında toplanan komisyon ayrıca, yurt dışından ülkeye dönüşler için de yeni kararlar aldı.

Komisyon, yurt dışında kalan vatandaşların durumlarını inceleyip Suriye'ye gerekli koşullar sağlandıktan sonra alınmasına karar verdi.

Ülkede ayrıca eğitimin internet üzerinden sağlanması için gerekli adımların atıldığı paylaşıldı.