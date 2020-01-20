Suriye’de Hmeymim Hava Üssü’ne saldırı girişimi!

Sputnik’in SANA'dan aktardığı habere göre, terör yanlısı grupların İHA'lar kullanarak Lazkiye'de bulunan Hmeymim Havalimanı'na saldırı girişiminde bulundukları belirtildi.

Haberde ayrıca saldırı karşısında devreye giren hava savunma sistemlerinin İHA'ları imha ettiği ifade edildi. SANA, olaya ilişkin daha fazla ayrıntı vermedi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Rusya Savunma Bakanlığı ise militanların İHA'lar ile Lazkiye'deki Hmeymim Hava Üssü'ne saldırı girişiminde bulunduklarını doğruladı.

Açıklamada, Hmeymim Hava Üssü'nde nöbette olan Rus füze savunma sistemlerinin havanın kararmasıyla kuzeydoğu yönünden askeri tesise yaklaşan küçük ebatlı 3 İHA'yı tespit ettikleri aktarıldı.

Bakanlık, açıklamaya şöyle devam etti:

“Hava hedefleri, Rus hava üssünün standart uçaksavar füze sistemleri tarafından hava üssünden güvenli bir mesafede yok edildi. Yaralanma ya da maddi hasar söz konusu değil. Rusya'nın Hmeymim Hava Üssü planlı bir şekilde çalışmaya devam ediyor.”