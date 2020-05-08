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Suriye’de milletvekili seçimleri corona nedeniyle ertelendi

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA Suriye'de önünüzdeki günlerde yapılacak olan milletvekili seçimleri, corona virüsü tedbirleri kapsamında Temmuz ayına ertelendiğini duyurdu.

Can ÇAPAR / Hatay
17:07 -
Haberler Dünya
Suriye’de milletvekili seçimleri corona nedeniyle ertelendi

Suriye’de corona virüsü tedbirleri kapsamında 20 Mayıs’ta yapılacak olan milletvekili seçimleri, 19 Temmuz’a ertelendi.

Suriye’nin resmi haber ajansı SANA’nın haberine göre Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın kararı kararname ile duyuruldu.

Haberde; “Cumhurbaşkanı Beşar Esad, corona virüsü ile mücadele kapsamında devletin aldığı ihtiyati önlemler çerçevesinde, 20 Mayıs’ta yapılması belirlenen halk meclisi üçüncü yasama dönemi milletvekili seçimlerini 19 Temmuz’a erteleyen kararname çıkardı.” ifadeleri kullanıldı.

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