Suriye’deki çatışma anları kamerada!

Öte yandan bölgenin vurulması ve yaşanan hareketlilik kameralar tarafından an be an kaydedildi.

Bir grup gazetecinin çekim yaptığı sırada yakın bir noktadaki yerleşim alanı da rejim uçakları tarafından vuruldu.

Köydeki rejim hedeflerine yönelik topçu atışlarının ardından karadan ilerlemeye başlayan muhalifler, rejime ait bir tank ve bir de zırhlı personel taşıyıcıyı imha ederken, bir tankı da ele geçirdi.

Neyrab, 3 Şubat’ta rejim güçlerinin eline geçmişti.

Serakib ilçesi, Şam ile Halep’i birbirine bağlayan M5 karayolu ile İdlib-Lazkiye-Halep bağlantısını sağlayan M4 karayolunun birleştiği stratejik bir noktada yer alıyor. DHA