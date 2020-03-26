Suriye’den korkutan corona açıklaması! Sayı yükseldi

Haberde pozitif tanı konulan diğer 3 vakanın da daha önce karantinaya alınan hastalardan olduğu duyuruldu. Sağlık Bakanı Yardımcısı Dr. Ahmet Hleyfavi, hastalarla ilgili sürecin yakından takip edildiğini açıkladı.

Bakan yardımcısı ise ayrıca testleri negatif çıkan hastaların da evlerine nakledildiklerini belirtti. Hleyfavi, vakaların artmasıyla çalışmaların daha sıkı hale getirildiğini, ülke genelindeki izolasyon merkezlerinin sayılarının arttırıldığını ifade etti.

İLK VAKA 22 MART’TA

SANA’nın haberinde ayrıca Suriye’deki ilk vakanın 22 Mart’ta tespit edildiği bilgisi de paylaşıldı.

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