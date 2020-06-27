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Suriye’yi ziyaret eden İranlı komutandan çok sert sözler!

İran'ın Suriye'deki milis gücü komutanı İsmail Kaani, ABD ve İsrail'in IŞİD'i yönettiğini iddia ederek iki ülkeye ateş püskürdü.

Sozcu.com.tr
17:11 -
Haberler Dünya
Suriye’yi ziyaret eden İranlı komutandan çok sert sözler!

İran’ın elit askeri birimi Kudüs Güçleri’nin komutanı İsmail Kaani, Suriye’nin doğusunu ziyaret etti. Kaani, ABD ve İsrail’i komplo kurmakla suçladı.

Suriye’deki iç savaşta Esad’ın tarafında savaşan İran’ın milis güçleri zaman zaman bölgedeki gerilimin artmasına neden oluyor.

Suriye’deki çatışmalarda etkin görev alan Kudüs Güçleri’nin komutanı İsmail Kaani bölgeye gerçekleştirdiği ziyarette gerilimi tırmandıracak açıklamalarda bulundu.

Kaani, IŞİD’in bölgeye ABD ve İsrail tarafından getirildiğini vurgulayarak iki ülkenin bölgedeki ‘suç dolu’ komplolarının sona ermediğini belirtti.

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Son güncelleme: 17:19 27.06.2020
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