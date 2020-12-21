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Suudi Arabistan bütün sınırlarını 1 hafta kapattı

Corona virüsü salgınında mutasyon paniği devam ederken Suudi Arabistan'dan flaş bir hamle geldi. Tek tek ülkelerle uçuşu iptal yerine bütün sınırlarını kapattı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 11:45, 21/12/2020
Haberler Dünya
Suudi Arabistan bütün sınırlarını 1 hafta kapattı

Başta İngiltere olmak üzere bazı Avrupa ülkelerinde corona virüsü salgınının mutasyona uğramış halinin yayılmasıyla birlikte Suudi Arabistan’dan kritik bir hamle geldi. Salgının yayılmasını önlemek adına Suudi Arabistan, pazar gecesinden itibaren ülkenin bütün sınırlarını kapattı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA, İçişleri Bakanlığı’ndan bir kaynağa dayandırdığı haberde bütün tarifeli uçuşların iptal edildiğini sadece ülke içerisinde bulunan yabancı uçakların gitmesine izin verildiğini aktardı.

İsmini açıklamayan kaynaklar, ülkeye kara ve deniz yoluyla giriş ve çıkışların da 1 hafta boyunca yasaklanacağını duyurdu.

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