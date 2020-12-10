Suudi Arabistan, Pfizer-BioNTech’in corona aşısına onay verdi

Dünya genelinde etkili olan corona virüsü salgınında ilaç firmalarının aşı çalışmaları devam ederken ülkelerden de tek tek aşının kullanımına onay geliyor.

İngiltere'de ABD'li ilaç firması Pfizer ile Alman BioNTech'in corona virüsüne karşı geliştirdiği aşının yaygın kullanımına onay verilmesinin ardından Kanada'da da Pfizer ve BioNTech'in aşısına onay çıkmıştı.

İngiltere ve Kanada'nın ardından Suudi Arabistan'dan da corona virüsüne karşı geliştirilen aşıya onay geldi.

Suudi Arabistanlı sağlık yetkilileri, Pfizer-BioNTech tarafından geliştirilen aşının alınması ve ülkede kullanılmasına onay verdi. Açıklamada, ithalat ve kullanım için gerekli prosedürlere başlanacağı belirtildi. (İHA)

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