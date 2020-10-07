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Suudi Arabistan: Umreye gelenlerde coronaya rastlanmadı

Suudi Arabistan'daki Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi İşleri Genel Başkanlığı, umre ziyaretlerinin başlamasının ardından umreciler arasında herhangi bir corona virüsü vakası tespit edilmediğini duyurdu.

Sozcu.com.tr
18:09 -
Haberler Dünya
Suudi Arabistan: Umreye gelenlerde coronaya rastlanmadı

Suudi Arabistan corona virüsü (Covid-19) önlemleri kapsamında yaklaşık 7 aydır durdurduğu umre ziyaretlerini kademeli olarak geçtiğimiz Pazar gününden itibaren yeniden başlatmıştı.

Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi İşleri Genel Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, umre ziyaretlerinin başlamasının ardından umreciler arasında şu ana kadar herhangi bir corona virüsü vakası tespit edilmediği kaydedildi.

Covid-19’a karşı Mescid-i Haram’ın günde 10 kez dezenfekte edileceği ve 520 çalışanın Mescid-i Haram’a giriş-çıkış planını uygulamak için çalıştıkları belirtildi. (İHA)

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