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Suudi Arabistan’da 120 bin yıllık ayak izleri bulundu

Suudi Arabistan'da 120 bin yıl öncesine ait yüzlerce fosilleşmiş ayak izi keşfedildi. Ayak izlerinden bazılarının, bölgedeki insanlara ait en eski kanıtlar olabileceği ifade edildi.

Sozcu.com.tr
15:54 -
Haberler Dünya
Suudi Arabistan’da 120 bin yıllık ayak izleri bulundu

Araştırmacılar, Suudi Arabistan’ın Nefud Çölü’ndeki kurumuş bir göl olan Alathar Gölü havzasında yapılan araştırma sırasında yüzlerce fosilleşmiş ayak izi keşfetti.

Alathar Gölü çevresinde keşfedilen 376 antik şekil arasında, insan ayak izi haricinde atlara, develere ve fillere ait izler de tespit edildi.

Bulunan izlerden biri.

Max Planck Kimyasal Ekoloji Enstitüsü’nden araştırmanın baş yazarlarından biri olan Mathew Stewart, yaptığı açıklamada, “Bu bulguların potansiyelini hemen fark ettik” dedi.

Teyit edilmesi halinde insanlara ait olduğu düşünülen ayak izlerinin Arap Yarımadası´nda insan türünün en eski tarihli kanıtları olabileceği belirtildi.

Suudi Arabistan
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