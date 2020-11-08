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Suudi Arabistan’dan Biden’a tebrik mesajı

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ve Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden ve yeni Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i tebrik etti.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 23:57, 08/11/2020
Haberler Dünya
Suudi Arabistan’dan Biden’a tebrik mesajı

ABD’de yapılan 59. başkanlık seçiminin galibi Demokrat aday Joe Biden'a dünya liderlerinden tebrik mesajları gelmeye devam ediyor.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı tarafından yapılan açıklamada, Kral Selman bin Abdulaziz ve Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden ve yeni Başkan Yardımcısı Kamala Harris’i kazandıkları zaferden dolayı tebrik mektubu gönderdiği belirtildi.

Açıklamada Kral Selman’ın Biden’e en içten tebriklerini sunduğu ve iki ülke arasındaki seçkin ilişkilere övgüde bulunduğu ifade edildi. (İHA)

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