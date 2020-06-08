Suudi Arabistan’dan hac ibadetine ‘corona’ kısıtlaması!

Suudi Arabistan'da corona virüsü vaka sayısının 100 bini aşmasının ardından yetkililer çeşitli önlemler almayı düşündüklerini açıkladı.

Yetkililer, hac ziyaretlerinde her ülkeye verilen kotanın sadece yüzde 20'sine izin vermeyi planladıklarını dile getirdi.

Suudi Arabistan, salgın nedeniyle Mart ayından bu yana hac ve umre ziyaretlerini askıya almıştı. Her yıl 2,5 milyon Müslüman kutsal toprakları ziyaret ediyor.

Öte yandan, Suudi Arabistan'da toplam corona virüsü vaka sayısı 105 bin 283'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 746'ya yükseldi.(İHA)

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