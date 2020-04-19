Suudi Arabistan’dan Ramazan uyarısı: Evde kılın

Suudi Arabistan’ın en yüksek dini kuruluşu olarak bilinen Ulemalar Konseyi, corona virüsü dolayısıyla Ramazan süresince uygulanması gereken tavsiyelerde bulundu.

Suudi Arabistan’ın resmi haber ajansı SPA’da yer alan haberde Müslümanlara “Eğer bulunduğunuz ülkede corona virüsüyle mücadele için bazı yasaklar varsa bunlara uyun ve evinizde namaz kılın” çağrısında bulundu.

Açıklamada, “Müslümanlar kalabalık toplanmalardan uzak durmalı çünkü bu salgının yayılmasının esas sebebi… İnsanların yaşamlarını korumak da sizi Allah’a yaklaştıran bir iyilik” ifadesi kullanıldı.