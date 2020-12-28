Taht Oyunları’nın geliştiricisi zehirlenerek öldü

Milyonlarca kişi tarafından oynanan Taht Oyunları (Game of Thrones/GoT) adlı bilgisayar strateji oyununun geliştiricisi Çinli Lin Qi’nin (39), geçen hafta zehirlenerek hayatını kaybettiği bildirildi. Şangay polisi, Lin Qinin meslektaşlarından biri olan ve Xu soyadlı bir kişinin şüpheli olduğunu açıkladı.

İÇECEĞİNDE ZEHİR ŞÜPHESİ

Hurun Çinli Zenginler Listesi’ne göre 960 milyon sterlin servete sahip olan Lin Qi’nin bir meslektaşı ile birlikte bir şeyler içtiği ve daha sonrasında fenalaştığı belirtildi. Soruşturmayı yürüten Şangay polisi yaptığı açıklamada, Lin Qi’nin içtiği içecekten hastaneye kaldırıldığını ve ve hastanede durumunun ağırlaşması sonucu hayatını kaybettiğini ifade etti.

MOBİL OYUN SEKTÖRÜNDE LİDER

İş insanı Lin Qi, Çin oyun pazarının yıldızlarından biri olarak biliniyordu. Yoozoo’yu 2009 yılında kurarak, oyun piyasına hızlı bir giriş yapmıştı. Lin Qi kurduğu şirketi kısa süre içerisinde mobil oyun endüstrisinin zirvesine taşıdı. Qi, milyonlarca kişi tarafından oynanan Taht Oyunları (Game of Thrones/GoT) adlı bilgisayar strateji oyununu geliştirerek, sektörde adından söz ettirmişti.