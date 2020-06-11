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Tansiyon düştü, bariyerler kalkıyor!

ABD'de George Floyd'un ölümünün ardından başlayan protestolar nedeniyle Beyaz Saray'ın önünde bulunan beton bariyerler kaldırılmaya başlandı.

00:07 -
Haberler Dünya
Tansiyon düştü, bariyerler kalkıyor!

ABD’de 46 yaşındaki siyahi George Floyd’un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından başlayan protestolar devam ediyor. Başkent Washington DC’ye de sıçrayan protestolar nedeniyle güvenlik önlemlerinin arttırıldığı Beyaz Saray’ın önü beton bariyerlerle örülmüştü.

PROTESTOLARIN ETKİSİ AZALDI

Protestoların etkisini azaltması ve bölgedeki tansiyonun düşmesi nedeniyle beton bariyerler vinçlerle kaldırılmaya başlandı.

Başkentteki geniş çaplı güvenlik önlemleri hafifletilirken Beyaz Saray’ın karşısında bulunan Lafayette Park’taki çitlerin bir süre daha bölgede kalacağı ifade edildi. İHA

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ABD beyaz Beyaz Saray Polis
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