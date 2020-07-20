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Tarihi rekor: Bir kart parçasına tam 12 milyon TL verdiler

NBA yıldızı LeBron James'in imzası olan bir basketbol koleksiyon kartı açık artırmada rekor fiyata alıcı buldu. Sınırlı sayıda üretilen kartın durumunun "temiz" olduğu açıklandı.

Sozcu.com.tr
09:54 -
Haberler Dünya
Tarihi rekor: Bir kart parçasına tam 12 milyon TL verdiler

Son dönemde basketbolcuların kullandığı spor ayakkabı ve formalara ilgi özellikle ABD’de artarken, tarihi bir rekor bugün açıklandı… ABD’de yapılan bir açık artırmada Los Angeles Lakers’ta kariyerine devam eden LeBron James’in fotoğrafının ve imzasının olduğu koleksiyon kartı tam 1.84 milyon dolara (yaklaşık 12 milyon TL) alıcı buldu.

LeBron James’in Cleveland Cavaliers’ta forma giydiği dönemde piyasaya sürülen karttan sadece 23 adet üretildiği belirtildi.

35 yaşındaki basketbolcunun kartının sadece 23 adet üretildiği belirtilirken kartın durumunun “temiz” olduğu kaydedildi. Yapılan açıklamada, “23 karttan 14’üncüsüne 26 gün süren açık artırmada 34 teklif verildi. Açık artırmayı kazanan ismin ise San Francisco’da bulunan spor iletişimi şirketi Action Network’ün CEO’su Darren Rovell olduğu açıklandı.

Upper Deck markasının ürettiği kartın açık artırma sürecinin 150 bin dolardan başladığı açıklandı.

Mayıs ayında efsanevi basketbolcu Michael Jordan’ın maçta giydiği ve imzasının olduğu basketbol ayakkabısı 560 bin dolara alıcı bulmuştu.

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