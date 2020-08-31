Tartışma yaratan anlaşmadan sonra bir ilk gerçekleşti

İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri, 13 Ağustos’ta iki ülke ilişkilerini normalleştirme çabaları konusunda anlaşmaya varmıştı… Sözlü olarak açıklanan bu hamle başta Türkiye, Libya ve İran olmak üzere birçok ülke bu anlaşmaya tepki gösterirken, Almanya, İngiltere, Fransa ve Yunanistan gibi ülkeler de bu anlaşmadan duyulan memnuniyeti dile getirmişti.

Bugün ABD Başkanı Trump ve İsrail Başbakanı Netanyahu’nun üst düzey danışmanları Tel Aviv’den Birleşik Arap Emirlikleri’ne gitmek üzere yola çıktı. Kritik anlaşmadan önce bir ilk de yaşandı… İsrail’e ait bir tarifeli uçak ilk kez Suudi Arabistan hava sahası üzerinden geçti.

20 yılı aşkın bir süredir ilk kez İsrail ile bir Arap ülkesinin bu şekilde bir anlaşma yaptığı belirtilirken Tel Aviv’deki Ben Gurion Uluslararası Havalimanı’ndan kalkan El Al Havayolları’nın Boeing 737 model uçağın üzerinde Arapça, İngilizce ve İbranice olarak “barış” kelimesi yazıldı.

TRUMP’IN DAMADI HEYETİN BAŞINDA

Trump’ın damadı olarak da bilinen kıdemli danışmanı Jared Kushner ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O’Brien’ın başını çektiği ABD heyetiyle birlikte uçağa binen İsrail heyetinde de O’Brien’ın mevkidaşı Meir Ben-Shabbat liderlik görevini üstlendi. Yetkililerin ili ülke arasındaki iş birliğinin masaya yatırılacağı belirtilirken ticaret ve turizm konusundaki atılımların gündeme gelmesi bekleniyor.

Ben-Gurion Havalimanı’ndan gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kushner, “Dün Ağlama Duvarı’nda Müslüman ve Arapların bu uçuşu izleyeceklerini ve hepimizin Tanrı’nın çocukları olduğunu fark etmelerini diledim. Ayrıca gelecek, geçmiş tarafından önceden şekillenmek zorunda değil” ifadesini kullandı.

ANKARA ÇOK SERT TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında ilişkilerin normalleşmesi ve diplomatik ilişkilerin yeniden kurulması kararı sonrasında Ankara çok sert ifadeler kullanmıştı.

Dışişleri Bakanlığı, “Birleşik Arap Emirlikleri’nin bu riyakar davranışını tarih de bölge halklarının vicdanı da unutmayacak ve asla affetmeyecektir. Zaten ölü doğan ve hiçbir geçerliliği olmayan ABD planı üzerinden gizli hesaplar yapmaya çalışan BAE, bu şekilde Filistin’in iradesini de yok saymaktadır” açıklamasını yapmıştı.