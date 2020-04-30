Tartışma yaratan corona ilacının üreticisinden flaş itiraf: Kalan ilaçlarımız sadece…

ABD Başkanı Donald Trump’ın oluşturduğu corona virüsüyle mücadele ekibinde yer alan ünlü doktor AntHony Fauci’nin remdesivir isimli ilacı desteklediğini açıklaması ve “hastalığın vücutta kalma süresini kısalttığını” söylemesi sonrasında üretici şirketten bir açıklama geldi.

İlacı üreten Gilead Sciences isimli şirketin CEO’su bir açık mektup yazarak konuyla ilgili yeni bilgileri kamuoyu ile paylaştı. Gilead Sciences CEO’su Daniel O’Day, “Elimizdeki stok ki buna bitmiş ve dağıtılmayı bekleyen ürünler ile birlikte üretim aşamasının son adımındaki ürünler de dahil. Toplam 1.5 milyon tekil doza denk geliyor. Bu da 10 günlük bir tedavi için yaklaşık 140 bin hastaya verilebilir” dedi.

New York Times, Trump’ın corona virüsü konusunda en çok güvendiği isim olan Dr. Anthony Fauci’nin de desteklediği ilaç ile ilgili ABD Gıda ve İlaç Yönetimi’nin “acil durumlarda kullanım izni” vermeyi planladığını aktardı.

FAUCI TAM OLARAK NE DEMİŞTİ?

Fauci “Veriler Remdesiviri'n iyileşme süresi üzerinde net, önemli ve olumlu bir etkisi olduğunu gösteriyor” dedi ve bunun “bir ilacın virüsü engelleyebildiğini kanıtladığını” söyledi.

Fauci'nin başkanlığını yaptığı enstitünün, ilacın sonuçlarına ilişkin bir çalışmayı yakında yayınlayacağı belirtildi. Çalışmada ilacın coronaya karşı sonuç verebildiğini gösteren ilk çalışma olabileceği ifade edildi.

Fauci, yeterince denek bulunamadığı için erken son verilen Çin'deki araştırmanın ise “yeterli bir çalışma olmadığını” söyledi. ABD'deki çalışma, Remdevisir üzerine yapılan en geniş katılımlı araştırmaydı.