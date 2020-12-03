Tartışma yarattı: İşte Afrikalı Adolf Hitler

Siyah- beyaz ayrımına karşı kurulan Marksist- Leninist ideolojideki partiden adan olan 54 yaşındaki Adolf Hitler Uunona, Kuzey Namibya'daki Oshana bölgesinde eyalet meclisine seçildi.

SEÇİM BÖLGESİNDE GAMALI HAÇ

Arka camında gamalı haç olan bir araba seçim bölgesinde dolaşırken, Adolf Hitler Uunona bölgesinde oyların yüzde 84.88'ini aldı ve Çarşamba günü de yemin edip görevine başladı. Ancak partisi Swapo birçok yerde seçimleri kaybetti.

Konu Alman medyasının dikkatini çekti ve Bild gazetesi, Afrikalı Adolf Hitler'e ulaşıp, “Bu ismi taşımanın nasıl bir duygu” olduğunu sordu. Dünyayı kana bulayan Alman diktatör Adolf Hitler'in ismini babasının koyduğunu belirten Adolf Hitler Uunona, “Muhtemelen anlamını ve neyi temsil ettiğini de bilmiyordu. Ama benim seçildiğim bölgeye ve dünyaya boyun eğdirme niyetim yok. Dünya hakimiyeti için çabalamıyorum” dedi.

“EŞİM BANA, ADOLF DER”

Çocukken bu adın anlamını bilmediğini belirten Uunona, “Karım bana Adolf, derdi. İsmimin değiştirilmesi için artık çok geç. Tüm resmi belgelerde var ve herkes beni Adolf, diye tanıyor. Hitler ismimi pek kullanan yok. Çocukken anlamını bilmezdim, sonradan anladım” diyor.

NAMİBYA’DA ALMAN ETKİSİ HALEN YAYGIN

Namibya'da, Alman işgali ve sömürgesi döneminden kalan bir çok isim halen kullanılıyor. Almanca sokak isimleri, insan isimleri ve Adolf adınA sık rastlanıyor. Ülkede bir Almanca gazete, Almanca radyo kanalları, Almanca konuşan bir azınlık grup da var. İktidardaki Swapo Partisi de, Hans-Dietrich- Genscher Caddesi'nde yer alıyor.