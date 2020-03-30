‘Tayland Kralı’dan tepki çeken corona önlemi: 20 kadınla otelde karantinaya girdi

Corona virüsü krizi dünyanın dört bir yanını sararken, Prens Charles gibi isimlere kadar ulaşması diğer ülkelerin kraliyet üyelerinde de paniğe neden oldu.

Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn’un virüsten korunmak için aldığı önlem ise sosyal medyada tepkilere neden oldu. Alman basınında yer alan iddialara göre 67 yaşındaki Kral Vajiralongkorn, Bavyera’daki Grand Hotel Sonnenbichl’i kapattı.

20 kadınla birlikte karantinaya giren Vajiralongkorn’un, dört eşinin ise kendisiyle birlikte olup olmadığı belli değil.

119 KİŞİ GERİ GÖNDERİLDİ

Öte yandan Vajiralongkorn’la beraber gelen heyetten 119 kişi corona virüsü şüphesiyle ülkelerine geri gönderildi. Vajiralongkorn’un Almanya’da olduğunu öğrenen Taylandlı sosyal medya kullanıcıları çok sayıda mesajla tepki gösterdi. Ülkede krala hakaretten 15 yıla kadar hapis cezaları verilebiliyor.

Corona virüsü nedeniyle 1524 vakanın kayıtlara geçtiği Tayland’da 9 kişi hayatını kaybetti.