Tayland parlamentosunda şok olay! Milletvekili porno izlerken yakalandı

Tayland’da parlamentoda 2021 yılı bütçe maratonunda şaşkınlık yaratan bir olay yaşandı. Meclis’te bütçe hakkında konuşma yapması gereken Ronnathep Anuwat adlı milletvekili sırada telefonundaki cinsel içerikli video ve fotoğraflara bakarken gazetecilere yakalandı.

“VİRÜS İÇERİKLİ BİLGİLENDİRME GELDİ”

Parlemanto muhabirleri tarafından farkedildiğini fark eden Anuwat, telefonunu kapatarak “Virüs içerikli bilgilendirme geldi” diyerek kendini savundu.

Anuwat’ın gazetecilere haber yapmamaları konusunda da ricada bulunduğu ifade edildi. (DHA)