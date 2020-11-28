Tayland’da 5 bin yıllık balina fosili bulundu

Tayland’ın başkenti Bangkok yakınlarındaki Samut Sakhon şehrinde 11 metrelik bir balina kalıntısı ortaya çıktı.

Uzmanlar, ortaya çıkarılan kalıntıların 3 bin ila 5 bin yıllık ve ‘Bryde balinasına’ ait olduğunu düşünüyor. Bryde balinalarının ağırlık olarak 28 tona kadar ulaşabildiği ve bugün hala Tayland çevresinde sularda bulundukları ifade edildi.

Ülkenin Mineral Kaynakları ve Deniz ve Kıyı Kaynakları departmanlarından araştırmacılar tarafından dikkatlice kazılan kalıntıların yaklaşık 5’te 4’ünün şu ana kadar ortaya çıkarıldığı ifade edildi.

İskeletin yüzgeçler, kaburgalar, omurlar ve kürek kemiğiyle birlikte yaklaşık üç buçuk metre uzunluğunda kafa içerdiği belirtildi.

NADİR BİR BULGU



Balinanın yaşını kesin olarak belirlemek için karbon tarih saptama yöntemi kullanılacağı ifade edildi.

Singapur Ulusal Üniversitesi’nden Marcus Chua olağanüstü şekilde iyi korunmuş kalıntıların ‘nadir bir bulgu’ olduğunu söyledi. Chua, “Asya’da çok az balina alt fosili var, çok iyi korunmuş durumda olanlar bundan daha da az” ifadelerini kullandı.