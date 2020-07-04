Tecavüz mağduru olan ünlü şarkıcı Duffy’den ‘365 Gün’ tepkisi: Cinsel köleliğe güzelleme yapıyor

Türkiye’de de ‘365 Gün’ adıyla Netflix’te yayınlanan ‘365 DNI’ filmi hakkındaki tartışmalar dinmiyor. Polonyalı yazar Blanka Lipińska’nın kitabından uyarlanan film, Netflix’in son aylardaki en çok izlenen içeriği.

Yayınlandığı ülkelerde ilk sıradan inmeyen film yoğun eleştiriler de alırken, pek çok kişi bunun bir ‘porno’ olduğunu bile savundu. Filmle ilgili son tepki ise Galli şarkıcı Duffy’den geldi. Bu yıl şubat ayında yaptığı açıklamayla kamuoyunu şoke eden Duffy, yurt dışında bir ülkeye kaçırıldığını, günlerce esir tutulduğunu ve tecavüze uğradığını söylemişti.

KALDIRILMASI İÇİN KAMPANYA BAŞLATILDI

Netflix CEO’su Reed Hastings’e hitaben bir mektup yazan Duffy, “Netflix gibi bir platformun adam kaçırma ve cinsel şiddeti seksi bir film olarak sunması bana acı veriyor. Film cinsel köleliğe ve tecavüze güzelleme yapıyor. Netflix’in böyle düşüncesizce ve tehlikeli bir durumu göz ardı etmesini anlayamıyorum” dedi.

Mektubun ardından Change.org’da bir kampanya başlatılırken, filmin Netflix’ten kaldırılması istendi. Gelişmeler üzerine şirketten bir açıklama geldi.

‘SADECE YAYIN HAKKINI ALDIK’

Polonya yapımı filmin birçok ülkede şubat ayında sinemalarda gösterime girdiğini belirten Netflix sözcüsü, “Netflix yapım aşamasında yer almadığı filmin yalnızca yayın lisanslarını almıştır. Dünya genelindeki üyelerimize izleme deneyimlerinde daha fazla seçenek ve kontrol sunmak gerektiğine inanıyoruz. Kullanıcılarımız izlemek istemedikleri içerikleri, profilleri ve filtreleri aracılığıyla düzenleyebilir” ifadelerini kullandı.