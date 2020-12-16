Tecavüzcü Nygard bu kez kaçamadı

Dünyaca ünlü moda tasarımcısı ve Nygard International şirketinin kurucusu Peter Nygard 79 yaşında, reşit olmayan kızlarla birlikte olma, başkalarının birlikte olmasına aracılık etme, fuhuş, komplo ve şantaj gibi suçlardan ABD’nin isteğiyle Kanada’da gözaltına alındı.

79 yaşındaki modacı hakkında daha önce de benzer suçlar ile pek çok dava açılmış fakat son dakikada kişilerin çeşitli gerekçelerle şikayetlerini geri çekmeleri sonucu Nygard hapis yatmamıştı.

New York, Manhattan bölge savcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre Nygard 25 yıl boyunca şirket merkezinin bulunduğu Kanada, New York ve yazlık konutunun bulunduğu Bahamalar'da yukarıda sayılan suçların hepsini işledi.

EKONOMİK OLARAK ZOR DURUMDA OLAN AİLELERİN KIZLARI

Savcılık, Nygard'ın genellikle ekonomik olarak zor durumda bulunan ailelerin kızlarına yanaştığını ve onları iş bulma gibi çeşitli bahanelerle kandırdığını ifade ediyor. Ayrıca söz konusu ilişkilerde bulunmak için şirketin parasını harcadığı da iddianamenin diğer bir önemli parçası.

Kanada'nın Winnipeg bölgesinde gözaltına alınan 79 yaşındaki modacının ABD ile Kanada arasındaki suçlu değişim anlaşması kapsamında hızlı bir şekilde iade edilmesi bekleniyor fakat Kanada'da iade süreçleri yıllar alabiliyor.

İddianamede yer alan mide bulandırıcı detaylara göre Nygard için çalışan bazı kişiler genç kızların cinsel ilişkiye hazır olabilmeleri için kızlara uyuşturucu madde de veriyor.

SUÇLAMALARI REDDEDİYORLAR

Ünlü modacı için 12 Ocak'ta bir kefalet duruşması düzenlenecek. Avukatları bu tarihi öne almaya çalışırken zanlının avukatı Jay Prober suçlamaları reddedeceklerini bildirdi.

Nygard'ın Bahamalar'daki yazlığındaki komşularından milyarder iş insanı ve fon yöneticisi Louis Bacon daha önce Nygard'ın reşit olmayan kızlarla ilişkiye girdiği gerekçesiyle şikayetçi olmuştu.

Yürütülen soruştura kapsamında iki genç kadın Nygard'ın kendilerine tecavüz ettiğini söylemiş daha sonra ifadelerini değiştirerek yalan beyanda bulunduklarını açıklamışlardı.

HEP ‘KOMPLO’ DİYOR

Olayı takip eden yıllarda Nygard hakkında ne zaman bir cinsel istismar davası gündeme gelse 79 yaşındaki modacı bunları ‘Bacon'un komplosu' olarak tanımladı.

Peter Nygard'ın kurbanları arasında 2004 yılında 16 yaşındayken Nygard'ın tecavüzüne uğradığını iddia eden Tamika Ferguson da var. Ferguson, “İddianameyi duyunca kendimi çok iyi hissettim” diyerek Nygard'ın cezasını çekmesi gerektiğini ifade ediyor.

47 yaşındaki Kanadalı oyuncu April Telek ise 1993 yılında Nygard International'a ait bir depoya modellik işi için gittiğini ve orada Peter Nygard'ın tecavüzüne uğradığını söylüyor. Deneyimli oyuncu, “Hapis onun tek ait olduğu yer. Bu benim açtığım dava yüzünden mi olur başka zavallı bir kurbana yaptıkları için mi umurumda değil” diyor.

SÜREKLİ TAKİP ETTİRİYOR

Nygard hakkında düzenlenen soruşturmalardan edinilen bilgilere göre kurbanlarını sürekli olarak takip ettiriyor ve kendi izni olmadan evinin dışına çıkmasına müsaade etmiyor.

ABD'li yetkililer 2015-2017 yılları arasında resmi bir suçlama olmasa da Nygard hakkında bilgi toplamışlar. İçişleri Bakanlığı ise 9 ay modacıyı araştırmış fakat hakkında bilgi toplanmasına rağmen eyleme geçilmemiş.

Nygard özel hayatı ile iş hayatını oldukça iç içe yaşayan biri olmasıyla tanınıyor. 80'li yıllarda hakkında yazılan köşe yazılarına göre odasında tek tuşla yatağa dönüşebilen bir koltuk varmış.

Açılan soruşturmalar sonucu bu yılın başında şirketinin yönetiminden istifa eden Nygard, mart ayında da iflas başvurusu yaptı.

*Haberde yer alan bilgilerin büyük bir bölümü New York Times’ta yer alan ‘Moda Devi Peter Nygard Fuhuşa Aracılık Etmek ile Suçlanıyor’ başlıklı makaleden alınmıştır.