Tecavüzden ‘Bana Corona virüsü bulaştı’ diyerek kurtuldu

25 yaşındaki şüpheli Xiao, Cuma günü yeni tip Corona virüsün ortaya çıktığı Vuhan kentinden 3 saatlik uzaklıktaki Jingshan kentinin dış mahallelerindeki bir eve girdi.
BBC’nin Daily Mail’den aktardığı habere göre, evde tek başına olan kadına tecavüze kalkıştığında, kadının “Vuhan’dan yeni döndüm ve virüs bulaştı. Bu yüzden evde kendimi karantina altına aldım” sözleriyle karşılaştı.
PARALARI ALARAK KAÇTI
İsmi ‘Yi’ olarak açıklanan kadının, boynunu sıkan saldırganı itmeye çalışırken, hastalığın bulaştığına ikna olması için aynı zamanda ağzını kapatarak öksürdüğü öğrenildi.
İkna olan saldırgan sonunda korkarak evden kaçtı, ancak Yi’nin 3.080 yuan (440 dolar) parasını da çaldı.
POLİS ARAMA BAŞLATTI
Olay, Jingshan Kamu Güvenlik Bürosu’nun sosyal medya hesabından yaptığı duyuruyla ortaya çıktı.
Aynı mahallede yaşayan Xiao’nun aynı gece ailesiyle yaşadığı evden ayrıldığı ve parasının olmadığı belirtiliyor.
Yi’nin olayı polise haber vermesinin ardından, polis mahallede arama başlattı. Yetkililer, mahalle sakinlerinin hepsinin Corona virüsten korunmak için maske takmaları nedeniyle saldırganı yakalamanın zor olduğunu söylüyorlar.
SUÇUNU İTİRAF ETTİ
Neticede, Xiao’nun babasıyla birlikte Pazartesi günü polis merkezine giderek suçunu itiraf ettiği ve ardından gözaltına alındığı kaydediliyor.
Çin yönetimi “2019-nCoV” olarak adlandırılan yeni tip virüs nedeniyle şu ana kadar 425 kişinin öldüğünü açıkladı.
Ülkede 20 binden fazla kişide virüs görüldüğü belirtiliyor.