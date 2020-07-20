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Tedbirleri uygulamayan halka sokağa çıkma yasağı uyarısı!

İspanya Katalonya'da Covid-19 Takip Birimi Başkanı Jacoobo Mendioroz, corona virüsü vaka sayılarında görülen artış nedeniyle yeniden sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulanabileceğini belirtti.

23:30 -
Haberler Dünya
Tedbirleri uygulamayan halka sokağa çıkma yasağı uyarısı!

Ülkedeki bazı haber kuruluşları, uyarılara rağmen başta Barcelona olmak üzere birçok yerde halkın plajlara akın ettiğini ve tatile gittiğini yazdı.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, önceki gün hükümet, Barcelona ve civarında virüsün yayılımını kontrol altına almak için halktan mecbur kalmadıkça sokağa çıkmamalarını istemişti.

Mendioroz da, “Bir sonraki adım sokağa çıkma yasağı olur. Vatandaşlarımızı korumak için gerçekten elimizde başka bir araç yok ancak buna başvurmaktan da kaçınmak” ifadesini kullanmıştı.

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