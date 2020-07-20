Tedbirleri uygulamayan halka sokağa çıkma yasağı uyarısı!

Ülkedeki bazı haber kuruluşları, uyarılara rağmen başta Barcelona olmak üzere birçok yerde halkın plajlara akın ettiğini ve tatile gittiğini yazdı.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, önceki gün hükümet, Barcelona ve civarında virüsün yayılımını kontrol altına almak için halktan mecbur kalmadıkça sokağa çıkmamalarını istemişti.

Mendioroz da, “Bir sonraki adım sokağa çıkma yasağı olur. Vatandaşlarımızı korumak için gerçekten elimizde başka bir araç yok ancak buna başvurmaktan da kaçınmak” ifadesini kullanmıştı.

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